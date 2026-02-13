Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апреле

Первое заседание Совета женщин Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в Баку 14 апреля.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела внешних связей и протокольной службы Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Нуреддин Бабазаде на заседании Коллегии по итогам деятельности комитета за 2025 год.

Он также отметил, что наряду с этим в столице будет организована международная конференция на тему "Усиление голоса женщин в пространстве СВМДА во имя устойчивого развития".