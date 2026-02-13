Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апреле

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 16:28
    Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апреле

    Первое заседание Совета женщин Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в Баку 14 апреля.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела внешних связей и протокольной службы Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Нуреддин Бабазаде на заседании Коллегии по итогам деятельности комитета за 2025 год.

    Он также отметил, что наряду с этим в столице будет организована международная конференция на тему "Усиление голоса женщин в пространстве СВМДА во имя устойчивого развития".

    СВМДА Нуреддин Бабазаде международная конференция
    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb
    First meeting of CICA Women's Council to be held in Baku in April
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    В южной части Каспия задержан браконьер с уловом из 172 рыб

    Происшествия
    16:41

    ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФ

    В регионе
    16:28

    Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апреле

    Внешняя политика
    16:27
    Видео

    Военные атташе посетили воинскую часть ВВС

    Внутренняя политика
    16:26

    Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов поддержать формирование рынка устойчивых облигаций в Азербайджане

    Финансы
    16:25

    AZAL предлагает широкий выбор направлений и удобное расписание в связи с праздниками Новруз и Рамазан

    Инфраструктура
    16:16

    В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI веков

    Другие страны
    16:11

    Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

    Происшествия
    16:09

    Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дронов

    Другие страны
    Лента новостей