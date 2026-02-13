Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar
Digər
- 13 fevral, 2026
- 16:15
Müdafiə nazirinin 2026-cı il üçün təsdiq etdiyi fəaliyyət planına uyğun olaraq, xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşeləri üçün Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) N hərbi hissəsinə tanışlıq səfəri təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Hərbi attaşelik aparatının nümayəndələrinə hərbi hissənin əsas fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verilib və brifinq təqdim olunub.
Qeyd edək ki, tədbirdə 18 ölkəni təmsil edən 22 nümayəndə iştirak edib.
