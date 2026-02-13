İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    • 13 fevral, 2026
    • 16:15
    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Müdafiə nazirinin 2026-cı il üçün təsdiq etdiyi fəaliyyət planına uyğun olaraq, xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşeləri üçün Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) N hərbi hissəsinə tanışlıq səfəri təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Hərbi attaşelik aparatının nümayəndələrinə hərbi hissənin əsas fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verilib və brifinq təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, tədbirdə 18 ölkəni təmsil edən 22 nümayəndə iştirak edib.

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

