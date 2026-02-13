Военные атташе посетили воинскую часть ВВС
Внутренняя политика
- 13 февраля, 2026
- 16:27
Военные атташе посетили воинскую часть ВВС.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В соответствии с планом деятельности на 2026 год, утвержденным министром обороны, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, была организована ознакомительная поездка в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).
Представители аппаратов военных атташе были проинформированы об основных направлениях деятельности воинской части, гостям был представлен брифинг.
Отметим, что в мероприятии принимали участие 22 представителя из 18 стран.
Военные атташе посетили воинскую часть ВВС
Последние новости
16:42
В южной части Каспия задержан браконьер с уловом из 172 рыбПроисшествия
16:41
ГЖД: Не обсуждается вопрос возобновления ж/д сообщения между Грузией и РФВ регионе
16:28
Первое заседание Совета женщин СВМДА пройдет в Баку в апрелеВнешняя политика
16:27
Видео
Военные атташе посетили воинскую часть ВВСВнутренняя политика
16:26
Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов поддержать формирование рынка устойчивых облигаций в АзербайджанеФинансы
16:25
AZAL предлагает широкий выбор направлений и удобное расписание в связи с праздниками Новруз и РамазанИнфраструктура
16:16
В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI вековДругие страны
16:11
Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в ХырдаланеПроисшествия
16:09