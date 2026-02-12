İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 17:21
    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi müəyyənləşib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına (PFL) istinadən xəbər verir ki, "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Səbail" klubunun üzvü Ruslan Voronsov mükafatlandırılıb.

    Dekabrın ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XIV turun "Səbail" - "Şəfa" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.

    mükafat PFL Ruslan Voronsov Azərbaycan I Liqası ən yaxşı qol

    Son xəbərlər

    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:32

    "Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Daxili siyasət
    17:31

    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    17:21

    Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:14

    UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:11

    "Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıb

    Futbol
    17:10

    SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    17:05

    Ceyms Milner Premyer Liqa rekordunu yeniləyib

    Futbol
    17:02

    İcma Qərbi Azərbaycan hekayələri barədə müsabiqələri davam etdirəcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti