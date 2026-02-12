Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 17:21
Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi müəyyənləşib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına (PFL) istinadən xəbər verir ki, "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Səbail" klubunun üzvü Ruslan Voronsov mükafatlandırılıb.
Dekabrın ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XIV turun "Səbail" - "Şəfa" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.
Son xəbərlər
17:33
Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİBHadisə
17:32
"Bir Elin Manifesti" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıbDaxili siyasət
17:31
Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
17:21
Azərbaycan I Liqasında ötən ilin dekabrında vurulmuş ən yaxşı qolun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
17:14
UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıbFutbol
17:11
"Sumqayıt" yeni futbolçusu ilə müqavilənin detallarını açıqlayıbFutbol
17:10
SOCAR ötən il ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıbEnergetika
17:05
Ceyms Milner Premyer Liqa rekordunu yeniləyibFutbol
17:02