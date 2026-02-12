UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 17:14
UEFA-nın 51-ci Konqresi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Tədbir 2027-ci il martın 4-də baş tutacaq. Bu barədə qərar hazırda Belçikanın paytaxtı Brüsseldə baş tutan 50-ci Konqresdə qəbul olunub.
Qeyd edək ki, UEFA-nın 51-ci Konqresində quruma prezident seçkiləri keçiriləcək. Bundan əlavə, Avropa futbolunun gələcək istiqamətini müəyyən edəcək qərarlar qəbul olunacaq.
