    UEFA-nın 51-ci Konqresinin keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 17:14
    UEFA-nın 51-ci Konqresi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Tədbir 2027-ci il martın 4-də baş tutacaq. Bu barədə qərar hazırda Belçikanın paytaxtı Brüsseldə baş tutan 50-ci Konqresdə qəbul olunub.

    Qeyd edək ki, UEFA-nın 51-ci Konqresində quruma prezident seçkiləri keçiriləcək. Bundan əlavə, Avropa futbolunun gələcək istiqamətini müəyyən edəcək qərarlar qəbul olunacaq.

