    Футбол
    • 12 февраля, 2026
    • 17:43
    В Казахстане пройдет 51-й Конгресс УЕФА

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что 51-й Конгресс организации состоится 4 марта 2027 года в столице Казахстана Астане.

    Как передает Report со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола, об этом было объявлено на юбилейном 50-м Конгрессе УЕФА в Брюсселе.

    "Отметим, что 51-й Конгресс будет выборным. В ходе заседания состоятся выборы президента УЕФА, а также членов Исполнительного комитета организации. Таким образом, именно в Казахстане будут приняты решения, определяющие дальнейший вектор развития европейского футбола на ближайшие годы", - говорится в сообщении.

    Право проведения Конгресса предоставляется странам-членам УЕФА в знак доверия и признания их вклада в развитие футбола. Организация и проведение Конгресса будут финансироваться УЕФА, что станет прямым вкладом европейской футбольной организации в развитие международного сотрудничества.

