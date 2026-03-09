В Хызы спасатели вызволили трех иностранцев, застрявших в горах из-за непогоды

В Хызинском районе Азербайджана спасатели оказали помощь иностранным гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в горной местности.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что из-за сильных осадков возле села Фындыган Хызинского района автомобиль с тремя иностранцами оказался заблокирован в горах.

На место были направлены пожарные-спасатели Сиязянской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. По прибытии выяснилось, что внедорожник Toyota Prado с тремя иностранцами съехал с дороги и увяз в грязи, в результате чего они не смогли продолжить путь.

Спасатели с помощью специальной техники эвакуировали людей и доставили их в безопасное место, отмечает МЧС.