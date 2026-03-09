Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Сегодня через Азербайджан в Армению отправят российское зерно

    Бизнес
    • 09 марта, 2026
    • 09:11
    Сегодня через Азербайджан в Армению отправят российское зерно

    Сегодня с железнодорожной станции Баладжары отправится грузовой поезд с российским зерном, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report, поезд состоит из семи вагонов, общий вес перевозимого зерна составляет 488 тонн.

    Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик, после чего пересечет границу с Грузией и продолжит путь в направлении Армении.

    Отметим, что предыдущая подобная перевозка была осуществлена 4 февраля. Тогда через территорию Азербайджана в Армению был отправлен поезд из восьми вагонов с 560 тоннами российского зерна.

    российское зерно для Армении Азербайджан ж/д станция Баладжары
    Bu gün Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı göndəriləcək
    Russian grain to be shipped to Armenia via Azerbaijan today
    Ты - Король

    Последние новости

    09:37

    Ли Чжэ Мён призвал ограничить цены на топливо в Корее на фоне роста цен на нефть

    Другие страны
    09:30

    Премьер-лига: Сегодня "Зиря" примет "Кяпяз", "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"

    Футбол
    09:13

    Сегодня в Тегеране пройдет церемония присяги новому лидеру Ирана

    В регионе
    09:11

    Сегодня через Азербайджан в Армению отправят российское зерно

    Бизнес
    08:51

    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам в центральной части Ирана

    Другие страны
    08:32

    Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

    Другие страны
    08:12

    Цена нефти Brent превысила $118 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    07:56

    СМИ: В США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны

    Другие страны
    07:22

    Трамп: Решение о прекращении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху

    Другие страны
    Лента новостей