Сегодня через Азербайджан в Армению отправят российское зерно
Бизнес
- 09 марта, 2026
- 09:11
Сегодня с железнодорожной станции Баладжары отправится грузовой поезд с российским зерном, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report, поезд состоит из семи вагонов, общий вес перевозимого зерна составляет 488 тонн.
Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик, после чего пересечет границу с Грузией и продолжит путь в направлении Армении.
Отметим, что предыдущая подобная перевозка была осуществлена 4 февраля. Тогда через территорию Азербайджана в Армению был отправлен поезд из восьми вагонов с 560 тоннами российского зерна.
