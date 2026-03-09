Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 11:17
    В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1

    В районе Булдан турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Очаг землетрясения залегал на глубине около 7 км.

    Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

