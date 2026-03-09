В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1
В регионе
- 09 марта, 2026
- 11:17
В районе Булдан турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине около 7 км.
Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
