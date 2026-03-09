В Баку у 4 человек изъято 43 кг наркотиков
Происшествия
- 09 марта, 2026
- 11:36
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД изъяли из оборота 43 кг наркотиков.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий в столице были задержаны организаторы сбыта крупной партии наркотиков - Фарид Ахмедов, его знакомый Пунхан Джалилов, Талех Садыгов и Руслан Гусейнли.
У них обнаружено в общей сложности 43 кг 500 г марихуаны с примесями вредных веществ.
Задержанные планировали доставить наркотики по разным адресам с целью получения прибыли.
По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
