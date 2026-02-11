Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

    Искусство
    • 11 февраля, 2026
    • 18:02
    Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

    Выставка в Азербайджанском национальном музее ковра станет первой выставкой заслуженной художницы Венгрии Жужи Перели в Баку.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торма на открытии персональной выставки "Взгляд за грань достоверного" известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели.

    Посол добавил, что по случаю открытия выставки в Баку прибыли уполномоченные представители венгерского правительства и другие гости.

    "Для нас большая честь реализовать такой проект в учреждении, где хранятся исторические и ценные культурные образцы Азербайджана", – сказал Торма.

    Səfir: Milli Xalça Muzeyində macar sənətçinin sərgisinin açılması bizim üçün böyük şərəfdir
