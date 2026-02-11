Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

Выставка в Азербайджанском национальном музее ковра станет первой выставкой заслуженной художницы Венгрии Жужи Перели в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торма на открытии персональной выставки "Взгляд за грань достоверного" известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели.

Посол добавил, что по случаю открытия выставки в Баку прибыли уполномоченные представители венгерского правительства и другие гости.

"Для нас большая честь реализовать такой проект в учреждении, где хранятся исторические и ценные культурные образцы Азербайджана", – сказал Торма.