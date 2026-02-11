Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас
Искусство
- 11 февраля, 2026
- 18:02
Выставка в Азербайджанском национальном музее ковра станет первой выставкой заслуженной художницы Венгрии Жужи Перели в Баку.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торма на открытии персональной выставки "Взгляд за грань достоверного" известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели.
Посол добавил, что по случаю открытия выставки в Баку прибыли уполномоченные представители венгерского правительства и другие гости.
"Для нас большая честь реализовать такой проект в учреждении, где хранятся исторические и ценные культурные образцы Азербайджана", – сказал Торма.
Последние новости
18:22
МИД Азербайджана выразил соболезнования КанадеВнешняя политика
18:17
Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраляДругие страны
18:12
На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человекДругие страны
18:08
Фото
В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи ПерелиKультурная политика
18:08
Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучрежденийИКТ
18:06
Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секундуИКТ
18:02
Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для насИскусство
18:01
Министр: План действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" построен на четырех столпахИКТ
18:00