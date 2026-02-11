İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Səfir: Milli Xalça Muzeyində macar sənətçinin sərgisinin açılması bizim üçün böyük şərəfdir

    İncəsənət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:48
    Səfir: Milli Xalça Muzeyində macar sənətçinin sərgisinin açılması bizim üçün böyük şərəfdir

    Bugünkü sərgi Macarıstanın əməkdar sənətçisi Juja Perelin Bakıda açılan ilk sərgisi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamaş Yojef Torma Milli Xalça Muzeyində macar qobelen ustası Juja Perelin "Həqiqət çərçivəsindən kənar" adlı fərdi sərgisinin açılışında jurnaslitlərə açıqlamasında deyib.

    Səfir sərginin açılışı münasibətilə Macarıstan hökumətinin səlahiyyətli nümayəndələrinin və digər qonaqların Bakıya gəldiklərini əlavə edib.

    "Belə bir layihənin Azərbaycanın tarixi və dəyərli mədəni nümunələrinin qorunduğu müəssisədə həyata keçirilməsi bizim üçün böyük şərəfdir", - səfir bildirib.

    Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

