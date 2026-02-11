Цены на сахар в мире достигли минимума с октября 2020 года
11 февраля, 2026
17:58
Биржевые цены на сахар снизились на 1,5%, достигнув минимума с октября 2020 года.
Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.
Цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар уменьшалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия - до 13,91 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14 центов впервые с 30 октября 2020 года.
Стоимость сахара снижается третий месяц подряд. С начала февраля цена опустилась примерно на 2,5%.
