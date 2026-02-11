Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 17:58
    Цены на сахар в мире достигли минимума с октября 2020 года

    Биржевые цены на сахар снизились на 1,5%, достигнув минимума с октября 2020 года.

    Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

    Цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар уменьшалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия - до 13,91 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14 центов впервые с 30 октября 2020 года.

    Стоимость сахара снижается третий месяц подряд. С начала февраля цена опустилась примерно на 2,5%.

