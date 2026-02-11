Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:52
    Азербайджан и Сербия подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год

    Азербайджан и Сербия подписали "План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии были проведены переговоры по двустороннему военному сотрудничеству.

    На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили удовлетворенность реализацией мероприятий, предусмотренных Планом военного сотрудничества на 2025 год.

    В завершение был подписан "План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия на 2026 год".

    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb
