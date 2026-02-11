Азербайджан и Сербия подписали "План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии были проведены переговоры по двустороннему военному сотрудничеству.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили удовлетворенность реализацией мероприятий, предусмотренных Планом военного сотрудничества на 2025 год.

В завершение был подписан "План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия на 2026 год".