İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

    Hərbi
    • 11 fevral, 2026
    • 17:42
    Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

    Azərbaycan və Serbiyanın Müdafiə nazirlikləri arasında "2026-cı il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq Planı" imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, iki ölkənin müvafiq qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə "İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq danışıqları" çərçivəsində baş tutub.

    Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində keçirilən görüşdə tərəflər arasındakı hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. 2025-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planında nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərin implementasiyasından məmnunluq ifadə edilib.

    Müdafiə Nazirliyi Serbiya
    Foto
    Азербайджан и Сербия подписали "План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год"

    Son xəbərlər

    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    18:12

    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti