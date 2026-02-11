Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секунду

Среднюю скорость интернета в Азербайджане к концу 2026 года планируется довести до 200 мегабит/секунду.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое состоялось сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

"Цифровизация сама по себе является поэтапным процессом, и сегодня мы, можно сказать, проходим тот путь, который прошел мир. Это электронизация первичных данных. Другими словами, перевод данных с бумажных носителей на электронные. Второй этап - это цифровизация услуг и процессов. Здесь уже многие процессы достаточно продвинулись как со стороны государственных компаний, так и частных компаний. Конечная точка, к которой мы идем, - это формирование "умных" и проективных услуг, что и подразумевает цифровую трансформацию", - отметил он.

Кроме того, министр сказал, что расширение инфраструктуры уже полностью осуществлено: "Проект "Онлайн Азербайджан" успешно завершен. Когда проект начинался, средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 мегабит/секунду, сегодня - 90 мегабит/секунду. В государственных компаниях этот показатель составляет 150 мегабит/секунду. К концу года мы планируем довести этот показатель до 200 мегабит/секунду, и сегодня в Азербайджане нет такого отдаленного уголка, где не был бы представлен широкополосный интернет".