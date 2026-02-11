Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секунду

    ИКТ
    • 11 февраля, 2026
    • 18:06
    Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секунду

    Среднюю скорость интернета в Азербайджане к концу 2026 года планируется довести до 200 мегабит/секунду.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое состоялось сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

    "Цифровизация сама по себе является поэтапным процессом, и сегодня мы, можно сказать, проходим тот путь, который прошел мир. Это электронизация первичных данных. Другими словами, перевод данных с бумажных носителей на электронные. Второй этап - это цифровизация услуг и процессов. Здесь уже многие процессы достаточно продвинулись как со стороны государственных компаний, так и частных компаний. Конечная точка, к которой мы идем, - это формирование "умных" и проективных услуг, что и подразумевает цифровую трансформацию", - отметил он.

    Кроме того, министр сказал, что расширение инфраструктуры уже полностью осуществлено: "Проект "Онлайн Азербайджан" успешно завершен. Когда проект начинался, средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 мегабит/секунду, сегодня - 90 мегабит/секунду. В государственных компаниях этот показатель составляет 150 мегабит/секунду. К концу года мы планируем довести этот показатель до 200 мегабит/секунду, и сегодня в Азербайджане нет такого отдаленного уголка, где не был бы представлен широкополосный интернет".

    Рашад Набиев скорость интернета "Новая цифровая архитектура Азербайджана"
    Azərbaycanda internetin orta sürəti bu il 200 meqabit/saniyəyə çatdırılacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    18:22

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

    Внешняя политика
    18:17

    Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраля

    Другие страны
    18:12

    На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человек

    Другие страны
    18:08
    Фото

    В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи Перели

    Kультурная политика
    18:08

    Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучреждений

    ИКТ
    18:06

    Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секунду

    ИКТ
    18:02

    Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для нас

    Искусство
    18:01

    Министр: План действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" построен на четырех столпах

    ИКТ
    18:00

    Азербайджан намерен увеличить стоимость экспорта ИКТ-продукции как минимум в 10 раз

    ИКТ
    Лента новостей