Турция, Азербайджан и Бразилия сформировали рабочую структуру по COP31

Азербайджан, Бразилия и Турция координируют усилия в рамках подготовки к 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Турции в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом написал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана и главным переговорщиком COP29 Ялчыном Рафиевым, исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймоном Стилом и президентом COP30 Андре Корреа ду Лаго.

"На встрече, где мы подробно обсудили подготовку к COP31, мы сформировали рабочую структуру, направленную на укрепление координации председательства, гармонизацию процессов и достижение конкретных результатов. Мы работаем параллельно с программой действий, учитывая все ключевые направления, такие как адаптация и финансирование", - говорится в публикации.