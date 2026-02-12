Результаты PISA по изучению навыков учащихся в Азербайджане объявят в конце года

Результаты оценивания знаний и навыков 15-летних учащихся в Азербайджане, проведенных PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), будут обнародованы в ноябре-декабре 2026 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Институте образования Азербайджанской Республики (ИОАР).

Отмечается, что в настоящее время идет процесс проверки открытых вопросов учащихся. Результаты исследования будут направлены в школы в апреле-мае этого года.

Напомним, что оценивание проводилось совместно Министерством науки и образования Азербайджана и ИОАР с 8 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года в 200 школах в 14 экономических регионах страны. В нем приняли участие более 9 тысяч 15-летних учащихся. В рамках исследования оценивались знания и навыки учащихся по чтению, математике и естественным наукам.

Исследование PISA позволяет сравнивать уровень образования в разных странах и принимать решения, связанные с образовательной политикой.