Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Результаты PISA по изучению навыков учащихся в Азербайджане объявят в конце года

    Наука и образование
    • 12 февраля, 2026
    • 20:34
    Результаты PISA по изучению навыков учащихся в Азербайджане объявят в конце года

    Результаты оценивания знаний и навыков 15-летних учащихся в Азербайджане, проведенных PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), будут обнародованы в ноябре-декабре 2026 года.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Институте образования Азербайджанской Республики (ИОАР).

    Отмечается, что в настоящее время идет процесс проверки открытых вопросов учащихся. Результаты исследования будут направлены в школы в апреле-мае этого года.

    Напомним, что оценивание проводилось совместно Министерством науки и образования Азербайджана и ИОАР с 8 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года в 200 школах в 14 экономических регионах страны. В нем приняли участие более 9 тысяч 15-летних учащихся. В рамках исследования оценивались знания и навыки учащихся по чтению, математике и естественным наукам.

    Исследование PISA позволяет сравнивать уровень образования в разных странах и принимать решения, связанные с образовательной политикой.

    PISA Минобразования Азербайджан навыки учащихся оценивание
    Azərbaycanda tədqiqatı başa çatan PISA nəticələri ilin sonunda açıqlanacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    20:57

    США сворачивают жесткую борьбу с нелегалами в Миннеаполисе

    Другие страны
    20:43
    Фото

    Замминистра экономики Азербайджана обсудил с Бетси Корн сотрудничество с США и Израилем

    Экономика
    20:34

    Результаты PISA по изучению навыков учащихся в Азербайджане объявят в конце года

    Наука и образование
    20:25
    Фото

    Турция и Сербия обсудили военное сотрудничество и безопасность на Балканах - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:09

    США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии

    Другие страны
    19:52

    УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год

    Футбол
    19:29
    Видео

    Пожар в мастерской в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:20
    Фото

    Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO

    Kультурная политика
    19:17
    Фото

    Посол ЕС: Нахчыван является стратегически важным регионом в рамках Среднего коридора

    Внешняя политика
    Лента новостей