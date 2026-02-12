Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Замминистра экономики Азербайджана обсудил с Бетси Корн сотрудничество с США и Израилем

    Экономика
    • 12 февраля, 2026
    • 20:43
    Замминистра экономики Азербайджана обсудил с Бетси Корн сотрудничество с США и Израилем

    Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с делегацией, возглавляемой председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

    Как сообщили Report в Минэкономики, на встрече была представлена информация об экономических показателях нашей страны, деловом и инвестиционном потенциале, энергетических и транспортных проектов, реализуемых при участии Азербайджана.

    Было отмечено, что в нашей стране создана благоприятная бизнес-среда, включая специальные экономические зоны, налоговые льготы и современную таможенную систему, к чему располагает ее стратегическое географическое положение. Среди приоритетных инвестиционных направлений названы возобновляемая энергетика, цифровизация, инновационные и зеленые технологии, транспортно-транзитная сфера, логистика и производственные отрасли с высокой добавленной стоимостью.

    Подчеркивалось, что Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности региона. Его стратегическая роль в соединении Каспийского региона с международными рынками через диверсифицированную систему нефте- и газопроводов открывает широкие возможности для укрепления региональных связей.

    Сообщалось, что благодаря масштабным инвестициям в современную транспортную инфраструктуру страна превратилась в ключевой транспортно-логистический узел в Евразии. Среди значимых объектов в данном контексте названы железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Бакинский судостроительный завод, современные логистические и воздушные грузовые терминалы, девять международных аэропортов и обновленная сеть автомобильных дорог.

    В ходе встречи также обсуждалось текущее состояние экономического сотрудничества Азербайджана с Израилем и США, а также перспективы дальнейшего укрепления партнерства с этими странами.

    Минэкономики Азербайджана США Израиль транспорт и логистика экономическое сотрудничество
    Фото
    Azərbaycanın İsrail və ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    20:57

    США сворачивают жесткую борьбу с нелегалами в Миннеаполисе

    Другие страны
    20:43
    Фото

    Замминистра экономики Азербайджана обсудил с Бетси Корн сотрудничество с США и Израилем

    Экономика
    20:34

    Результаты PISA по изучению навыков учащихся в Азербайджане объявят в конце года

    Наука и образование
    20:25
    Фото

    Турция и Сербия обсудили военное сотрудничество и безопасность на Балканах - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:09

    США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии

    Другие страны
    19:52

    УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год

    Футбол
    19:29
    Видео

    Пожар в мастерской в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:20
    Фото

    Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO

    Kультурная политика
    19:17
    Фото

    Посол ЕС: Нахчыван является стратегически важным регионом в рамках Среднего коридора

    Внешняя политика
    Лента новостей