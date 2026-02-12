Замминистра экономики Азербайджана обсудил с Бетси Корн сотрудничество с США и Израилем

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с делегацией, возглавляемой председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

Как сообщили Report в Минэкономики, на встрече была представлена информация об экономических показателях нашей страны, деловом и инвестиционном потенциале, энергетических и транспортных проектов, реализуемых при участии Азербайджана.

Было отмечено, что в нашей стране создана благоприятная бизнес-среда, включая специальные экономические зоны, налоговые льготы и современную таможенную систему, к чему располагает ее стратегическое географическое положение. Среди приоритетных инвестиционных направлений названы возобновляемая энергетика, цифровизация, инновационные и зеленые технологии, транспортно-транзитная сфера, логистика и производственные отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Подчеркивалось, что Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности региона. Его стратегическая роль в соединении Каспийского региона с международными рынками через диверсифицированную систему нефте- и газопроводов открывает широкие возможности для укрепления региональных связей.

Сообщалось, что благодаря масштабным инвестициям в современную транспортную инфраструктуру страна превратилась в ключевой транспортно-логистический узел в Евразии. Среди значимых объектов в данном контексте названы железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Бакинский судостроительный завод, современные логистические и воздушные грузовые терминалы, девять международных аэропортов и обновленная сеть автомобильных дорог.

В ходе встречи также обсуждалось текущее состояние экономического сотрудничества Азербайджана с Израилем и США, а также перспективы дальнейшего укрепления партнерства с этими странами.