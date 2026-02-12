УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил финансовые итоги прошедшего года, отметив рекордный доход с мужских клубных турниров.

Как сообщает Report, общий доход со всех турниров превысил 5 млрд евро, что на 737 млн евро больше предыдущего сезона.

"Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до €4,4 млрд, увеличившись на €690 млн по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привел к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли €3,4 млрд – на €400 млн больше, чем в предыдущем сезоне", - отмечается в заявлении на сайте УЕФА.