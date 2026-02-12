УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год
Футбол
- 12 февраля, 2026
- 19:52
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил финансовые итоги прошедшего года, отметив рекордный доход с мужских клубных турниров.
Как сообщает Report, общий доход со всех турниров превысил 5 млрд евро, что на 737 млн евро больше предыдущего сезона.
"Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до €4,4 млрд, увеличившись на €690 млн по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привел к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли €3,4 млрд – на €400 млн больше, чем в предыдущем сезоне", - отмечается в заявлении на сайте УЕФА.
Последние новости
20:09
США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в СирииДругие страны
19:52
УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый годФутбол
19:39
Фото
Эрдоган встретился с президентом СербииВ регионе
19:29
Видео
Пожар в мастерской в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:20
Фото
Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCOKультурная политика
19:17
Фото
Посол ЕС: Нахчыван является стратегически важным регионом в рамках Среднего коридораВнешняя политика
19:09
США продали венесуэльскую нефть более чем на $1 млрдДругие страны
18:55
Экспорт нефти с конденсатом через Сангачальский терминал в 2025 году снизился на 7%Энергетика
18:51
Фото