Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год

    Футбол
    • 12 февраля, 2026
    • 19:52
    УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил финансовые итоги прошедшего года, отметив рекордный доход с мужских клубных турниров.

    Как сообщает Report, общий доход со всех турниров превысил 5 млрд евро, что на 737 млн евро больше предыдущего сезона.

    "Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до €4,4 млрд, увеличившись на €690 млн по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привел к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли €3,4 млрд – на €400 млн больше, чем в предыдущем сезоне", - отмечается в заявлении на сайте УЕФА.

    УЕФА доходы
    UEFA-nın illik gəliri 5 milyard avronu ötüb
    Ты - Король

    Последние новости

    20:09

    США завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф в Сирии

    Другие страны
    19:52

    УЕФА заработал более €5 млрд за прошлый год

    Футбол
    19:39
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Сербии

    В регионе
    19:29
    Видео

    Пожар в мастерской в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:20
    Фото

    Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO

    Kультурная политика
    19:17
    Фото

    Посол ЕС: Нахчыван является стратегически важным регионом в рамках Среднего коридора

    Внешняя политика
    19:09

    США продали венесуэльскую нефть более чем на $1 млрд

    Другие страны
    18:55

    Экспорт нефти с конденсатом через Сангачальский терминал в 2025 году снизился на 7%

    Энергетика
    18:51
    Фото

    Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31

    Внешняя политика
    Лента новостей