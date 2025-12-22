К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторов
Финансы
- 22 декабря, 2025
- 16:13
Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций НБКО "Kəpəz" на сумму 1 млн манатов.
Об этом Report сообщили в БФБ.
Согласно информации, 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая были размещены методом массового аукциона. На облигации было подано 55 заявок от 55 инвесторов на сумму 1 млн манатов. В итоге размещение полностью состоялось.
Ценные бумаги будут находиться в обращении 24 месяца. Их годовая доходность составляет 15%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса является инвестиционная компания "Troni".
Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.
