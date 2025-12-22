Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 17:34
    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипломатической миссии в стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие отношений между Азербайджаном и ООН, выразил благодарность резиденту-координатору за ее усилия в этом направлении и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

    В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе текущее состояние реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Было выражено удовлетворение сотрудничеством нашей страны с ООН и ее специализированными учреждениями.

    Было отмечено, что в 2026 году Азербайджан будет принимать 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума (WUF13) – основной платформы ООН по вопросам урбанизации. Было подчеркнуто, что это мероприятие демонстрирует ведущую роль Азербайджана в многосторонней дипломатии.

    Отмечено, что реализация Рамочного документа о сотрудничестве Азербайджана и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы успешно завершается, а новый документ на 2026-2030 годы, подписанный в октябре этого года, откроет новую эру в партнерстве между Азербайджаном и ООН.

    Министр Джейхун Байрамов рассказал о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях после восстановления территориальной целостности Азербайджана, а также о важных шагах, предпринятых для создания среды стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что Совместное заявление, подписанное в Вашингтоне 8 августа 2025 года, и другие достигнутые исторические соглашения представляют собой важный этап в продвижении мирного процесса в регионе.

    Министр Джейхун Байрамов пожелал резиденту-координатору успехов в ее будущей деятельности. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

