    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 17:41
    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

    Государственный обвинитель запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в попытке совершения террористического акта в Ханкенди Карена Аванесяна.

    Как сообщает западное бюро Report, судебное заседание в Гянджинском суде по тяжким преступлениям прошло под председательством судьи Натига Алиева.

    В ходе заседания были заслушаны показания свидетелей происшествия. Кроме того, суду продемонстрировали видеозаписи допроса Аванесяна, проведенного на месте происшествия в период следствия.

    Государственный обвинитель потребовал признать Аванесяна виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

    Следующее судебное заседание назначено на 25 декабря.

    Лента новостей