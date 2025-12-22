Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

Государственный обвинитель запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в попытке совершения террористического акта в Ханкенди Карена Аванесяна.

Как сообщает западное бюро Report, судебное заседание в Гянджинском суде по тяжким преступлениям прошло под председательством судьи Натига Алиева.

В ходе заседания были заслушаны показания свидетелей происшествия. Кроме того, суду продемонстрировали видеозаписи допроса Аванесяна, проведенного на месте происшествия в период следствия.

Государственный обвинитель потребовал признать Аванесяна виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Следующее судебное заседание назначено на 25 декабря.