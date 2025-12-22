İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Prokuror Karen Avanesyana 18 il həbs cəzası istəyib

    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:33
    Prokuror Karen Avanesyana 18 il həbs cəzası istəyib

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsində dövlət ittihamçısı ona 18 il həbs cəzası istəyib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Natiq Əliyevin sədrliyi ilə Karen Avanesyanın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.

    Məhkəmə zamanı hadisə şahidlərinin ifadələri dinlənilib. Həmçinin istintaq zamanı Avanesyanın hadisə baş verdiyi ərazidə dindirildiyi kadrlar nümayiş etdirilib.

    Çıxış edən dövlət ittihamçısı törətdiyi əməllərə görə Avanesyanın təqsirli bilinərək 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini və cəzasını xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsini istəyib.

    Məhkəmənin növbəti iclası dekabrın 25-nə təyin olunub.

    Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi erməniəsilli şəxslər Cinayət işi terror
    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна
    Foto
    Prosecutor seeks 18-year sentence for Hovhannisyan

    Son xəbərlər

    17:54

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub

    Biznes
    17:49

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    17:44

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:43

    Belarusda Rusiyanın 10-a yaxın "Oreşnik" raketi yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    17:42

    Kərim Benzema məşhur rəssamın əsərini alıb

    Futbol
    17:35

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın inkişaf yolunda yeni keyfiyyət mərhələsinin başlanğıcıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    17:33
    Foto

    Prokuror Karen Avanesyana 18 il həbs cəzası istəyib

    Hadisə
    17:33

    AYNA: 7 istiqamət üzrə müsabiqənin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    17:28
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti