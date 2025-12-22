Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 22 декабря, 2025
    • 17:24
    Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают расти

    Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Турцией по итогам прошлого года составил 4 млн тонн.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 12-м заседании Азербайджано-турецкой совместной межправительственной комиссии.

    По его словам, за 11 месяцев текущего года объем транзитных перевозок уже превысил 3,5 млн тонн. "Основу сотрудничества в этой сфере составляют автомобильные перевозки. В частности, значительно увеличены квоты на обмен разрешительными бланками для перевозчиков, а также, с учетом просьб турецкой стороны, отменен ряд сборов, взимаемых с иностранных автоперевозчиков при въезде в страну", - сказал Асадов.

    Премьер-министр также сообщил, что в текущем году зафиксирован рост транзитных перевозок по железной дороге, однако их объем пока не удовлетворяет стороны и составляет около 275 тыс. тонн. Он подчеркнул, что железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, соединяющая Турцию и Азербайджан, предоставляет значительные преимущества и является важным звеном Среднего коридора.

    "Благодаря инвестициям Азербайджана пропускная способность линии БТК в прошлом году была увеличена с 1 млн до 5 млн тонн. Для привлечения дополнительных грузопотоков по этому маршруту необходимо работать более активно. Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран", - подчеркнул он.

