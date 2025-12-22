İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 55 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:29
    Kəpəz BOKT-un istiqrazlarına 55 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Kəpəz" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 1 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 10 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 55 investor 1 milyon manatlıq 55 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirikəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторов

