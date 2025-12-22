Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества из 110 пунктов

Азербайджан и Турция утвердили 110-пунктный план экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, решение принято по итогам 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Турции по экономическому сотрудничеству, прошедшего сегодня в Баку под председательством премьер-министра Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия - торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетику, транспорт, развитие Среднего коридора, реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также гуманитарные и образовательные связи.

Особое внимание было уделено энергетическим инициативам, включая расширение возможностей Южного газового коридора, поставки азербайджанского газа в Европу и на Ближний Восток, а также проекту газопровода Ыгдыр–Нахчыван. Отмечена стратегическая значимость железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и перспективы Зангезурского коридора.

По итогам заседания Али Асадов и Джевдет Йылмаз подписали протокол 12-го заседания комиссии и утвердили 110-пунктный план действий, охватывающий ключевые направления двустороннего сотрудничества.