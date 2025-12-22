Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества из 110 пунктов

    Бизнес
    • 22 декабря, 2025
    • 18:04
    Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества из 110 пунктов

    Азербайджан и Турция утвердили 110-пунктный план экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, решение принято по итогам 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Турции по экономическому сотрудничеству, прошедшего сегодня в Баку под председательством премьер-министра Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

    Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия - торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетику, транспорт, развитие Среднего коридора, реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также гуманитарные и образовательные связи.

    Особое внимание было уделено энергетическим инициативам, включая расширение возможностей Южного газового коридора, поставки азербайджанского газа в Европу и на Ближний Восток, а также проекту газопровода Ыгдыр–Нахчыван. Отмечена стратегическая значимость железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и перспективы Зангезурского коридора.

    По итогам заседания Али Асадов и Джевдет Йылмаз подписали протокол 12-го заседания комиссии и утвердили 110-пунктный план действий, охватывающий ключевые направления двустороннего сотрудничества.

    Азербайджан Турция межправкомиссия план сотрудничества
    Фото
    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub
    Фото
    Baku, Ankara approve 110-point economic cooperation plan

    Последние новости

    19:14

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    19:09

    "Бавария" подпишет 17-летнего игрока сборной Эквадора

    Футбол
    19:06

    Скончался известный британский певец Крис Ри

    Шоу-бизнес
    18:48

    Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP

    Внешняя политика
    18:44

    Турецкая разведка задержала за рубежом боевика ИГИЛ, готовившего теракты

    В регионе
    18:37

    В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 год

    Энергетика
    18:32

    Пашинян: Мир с Азербайджаном открывает новые возможности в отношениях Еревана и Москвы

    Внешняя политика
    18:18

    Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге

    В регионе
    18:17
    Фото

    В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    Лента новостей