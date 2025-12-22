Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕ

Культура и охрана культурного наследия были приоритетом внутренней политики общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжаются президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом Report сообщила депутат Милли Меджлиса Пярвана Велиева, комментируя распоряжение президента о объявлении 2026 года в Азербайджане "Годом Градостроительства и Архитектуры".

Депутат отметила, что сохранение наследия и его передача будущим поколениям требует ответственного, мультидисциплинарного подхода: "К этой работе должны внимательно подходить все - государственные и частные организации, население. Защита нашего наследия - важнейшая задача".

П. Велиева подчеркнула, что Азербайджан, реализуя проекты "умный город", "умное село" и "зона зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре, претендует на глобальное лидерство в области устойчивого развития.

"Реконструкция освобожденных территорий подтверждает, что градостроительство и архитектура - приоритет государственной политики. Восстановление исторического облика города Шуша сочетает национальную волю, современный подход и историческую ответственность", - сказала она.

Депутат добавила, что в следующем году Азербайджан примет 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13): "Проведение международных мероприятий укрепляет имидж страны, развивает дипломатические связи и подтверждает роль Азербайджана как активного участника глобальной повестки урбанизации и надежного партнера. Градостроительство здесь - это сохранение национальной идентичности, повышение социального благосостояния и обеспечение устойчивого будущего".