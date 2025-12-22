Премьер: Азербайджан и Турция - крупнейшие инвесторы друг для друга
- 22 декабря, 2025
- 16:15
Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Турции, а Турция - в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на 12-м заседании Совместной межправкомиссии Азербайджан-Турция в Баку.
Он выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с Турцией в инвестиционной сфере:
"На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в турецкую экономику более $20 млрд, а Турция - более $18 млрд. В Турции активно действуют 3000 азербайджанских компаний. В Азербайджане же функционирует более 4 600 коммерческих предприятий с турецким капиталом. Мы создали все необходимые условия для деятельности турецких компаний".
Асадов отметил, что турецкие компании совместно с азербайджанскими задействованы в реализации проектов на освобожденных территориях:
"Около 20 турецких компаний на этих территориях реализуют почти 50 проектов общей стоимостью около $5 млрд. Эти проекты охватывают строительство автомобильных и железных дорог, энергетику, сельское хозяйство, мелиорацию и водоотведение, проектирование и другие сферы".