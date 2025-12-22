Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Асадов выразил обеспокоенность непризнанием в Турции азербайджанских дипломов

    Наука и образование
    • 22 декабря, 2025
    • 16:26
    Асадов выразил обеспокоенность непризнанием в Турции азербайджанских дипломов

    Премьер-министр Али Асадов выразил обеспокоенность тем, что выпускники некоторых университетов Азербайджана не могут продолжить свое образование в Турции.

    Как сообщает Report, об этом премьер заявил на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии в Баку.

    Асадов обратил внимание на хорошие традиции, сложившиеся в сфере образования между двумя странами.

    "Тысячи граждан Азербайджана и Турции обучаются в высших учебных заведениях друг друга. Однако выпускники некоторых университетов Азербайджана не могут продолжить свое образование в Турции поскольку их дипломы не признаются Советом по высшему образованию страны. Азербайджанская сторона надеется на решение этого вопроса", - подчеркнул премьер.

    Али Асадов премьер-министр Азербайджан Турция межправкомиссия дипломы вузы
    Baş nazir: Azərbaycanın bəzi universitetlərinin diplomları Türkiyədə tanınmır

