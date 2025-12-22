Асадов выразил обеспокоенность непризнанием в Турции азербайджанских дипломов
Наука и образование
- 22 декабря, 2025
- 16:26
Премьер-министр Али Асадов выразил обеспокоенность тем, что выпускники некоторых университетов Азербайджана не могут продолжить свое образование в Турции.
Как сообщает Report, об этом премьер заявил на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии в Баку.
Асадов обратил внимание на хорошие традиции, сложившиеся в сфере образования между двумя странами.
"Тысячи граждан Азербайджана и Турции обучаются в высших учебных заведениях друг друга. Однако выпускники некоторых университетов Азербайджана не могут продолжить свое образование в Турции поскольку их дипломы не признаются Советом по высшему образованию страны. Азербайджанская сторона надеется на решение этого вопроса", - подчеркнул премьер.
Последние новости
17:41
Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена АванесянаПроисшествия
17:35
Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"Другие страны
17:34
Фото
Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссииВнешняя политика
17:28
Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионеДругие страны
17:27
Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕВнешняя политика
17:24
Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают растиИнфраструктура
17:19
Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабряДругие страны
17:16
Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и БакуБизнес
17:11