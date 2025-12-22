Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 04:16
    Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги

    Нападающий "Баварии" Гарри Кейн забил гол в ворота "Хайденхайма" (4:0) в матче 15-го тура Бундеслиги и, тем самым установил рекорд чемпионата Германии.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт мюнхенцев.

    Теперь на счету британца 100 (81+19) очков по системе "гол+пас" в Бундеслиге. На это ему потребовалось 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала сбора статистики в сезоне-2004/2005. Ранее рекорд принадлежал Арьену Роббену, которому потребовалось для этого 119 матчей.

    Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую команду 15 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Кейн сыграл шесть матчей и забил пять голов. Также на счету нападающего пять мячей в Кубке Германии и один мяч в Суперкубке страны.

    футбол Гарри Кейн
    Harri Keyn Bundesliqada rekorda imza atıb

    Последние новости

    05:25

    К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    04:48

    Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

    Другие страны
    04:16

    Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги

    Другие страны
    03:59

    Алжир обсуждает признание французской колонизации преступной

    Другие страны
    03:24

    В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов

    Другие страны
    02:47

    Истребитель ВВС США перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа

    Другие страны
    02:18

    Парламент Турции одобрил госбюджет на 2026 год

    В регионе
    01:56

    Израиль одобрил проект строительства новых еврейских поселений на Западном берегу

    Другие страны
    01:25

    Уиткофф: США и Украина обсудили следующие шаги и гарантии безопасности

    Другие
    Лента новостей