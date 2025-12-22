В Индонезии 16 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны
- 22 декабря, 2025
- 05:57
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 18 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в округе города Семаранг в Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил глава поисково-спасательной службы округа в эфире YouTube-канала издания Kompas.
"По последним данным, число погибших возросло, один из пострадавших в ДТП умер по прибытии в больницу", - уточнил он.
Глава поисково-спасательной службы добавил, что автобус следовал по маршруту Джакарта - Джокьякарта на высокой скорости, в результате чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
