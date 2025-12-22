İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İndoneziyada avtobus qəzasında 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 05:58
    İndoneziyada avtobus qəzasında 16 nəfər ölüb

    İndoneziyanın Semaranq şəhəri yaxınlığında avtobusun iştirakı ilə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində azı 16 nəfər həlak olub, daha 18 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə dairənin axtarış-xilasetmə xidmətinin rəhbəri "Kompas" nəşrinin "YouTube" kanalının efirində məlumat verib.

    "Son məlumatlara görə, ölənlərin sayı artıb, qəzada xəsarət alanlardan biri xəstəxanaya çatdırıldıqdan sonra dünyasını dəyişib", - deyə o dəqiqləşdirib.

    Axtarış-xilasetmə xidmətinin rəhbəri əlavə edib ki, avtobus Cakartadan Cokyakartaya yüksək sürətlə hərəkət edirmiş, nəticədə yol kənarındakı maneəyə çırpılaraq aşıb. Qəzada xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdiriliblər və hazırda həkim nəzarətindədirlər.

    Qəza İndoneziya Ölüm
    В Индонезии 16 человек погибли в ДТП с автобусом

    Son xəbərlər

    05:58

    İndoneziyada avtobus qəzasında 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:27

    Solomon adalarının cənubunda 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    04:51

    İsrail ABŞ-ni İranın mümkün hücumu barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    04:25

    Harri Keyn Bundesliqada rekorda imza atıb

    Digər ölkələr
    03:59

    Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinin cinayət kimi tanınmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    03:27

    İl ərzində La-Manş boğazı vasitəsilə Britaniyaya 40 mindən çox miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    02:51

    ABŞ HHQ-nin qırıcısı Trampın iqamətgahına yaxınlaşan təyyarəni ələ keçirib

    Digər ölkələr
    02:18

    İsrail İordan çayının Qərb sahilində yeni yəhudi yaşayış məntəqələrinin salınması planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:49

    ABŞ ilə Ukrayna atılacaq addımları və təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti