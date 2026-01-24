"Şəki" sabiq basketbolçusunu geri qaytarıb
Komanda
- 24 yanvar, 2026
- 13:00
"Şəki" komandası sabiq basketbolçusu Aleks Koldvelli geri qaytarıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Basketbolçu ilə müqavilənin müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, o, ötən mövsüm komandanın kapitanlarından və liderlərindən olub. Fevralın sonlarında Koldvell ailəvi problemlərinə görə "Şəki"ni mövsüm başa çatmamış tərk etməli olmuşdu.
