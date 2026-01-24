Keçən il Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası baxılmış işlərin 5 faizi üzrə qərarı ləğv edib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Hadisə
    Ötən il ərzində Cinayət kollegiyasının icraatında olmuş 3556 işdən 75,3 faizinə mahiyyəti üzrə baxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Məhkəmə Plenumunun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş iclasında deyilib.

    Bildirilib ki, baxılmış 2677 işdən 82,3 faizində iş üzrə qərar dəyişdirilmədən saxlanılıb, 5 faiz iş üzrə qərar ləğv edilib, 12,7% iş üzrə qərar isə dəyişdirilib.

    Cinayət Kollegiyası Ali Məhkəmə Plenumun

