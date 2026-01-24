Keçən il Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası baxılmış işlərin 5 faizi üzrə qərarı ləğv edib
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 14:38
Ötən il ərzində Cinayət kollegiyasının icraatında olmuş 3556 işdən 75,3 faizinə mahiyyəti üzrə baxılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Məhkəmə Plenumunun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş iclasında deyilib.
Bildirilib ki, baxılmış 2677 işdən 82,3 faizində iş üzrə qərar dəyişdirilmədən saxlanılıb, 5 faiz iş üzrə qərar ləğv edilib, 12,7% iş üzrə qərar isə dəyişdirilib.
Son xəbərlər
15:00
Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
14:45
Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı ilə 3 milyard dollarlıq yük daşınıbİnfrastruktur
14:42
Keçən il Mülki kollegiya üzrə kassasiya şikayətlərinin sayı 5,9 faiz azalıbDaxili siyasət
14:41
Azərbaycan millisinin futbolçusu Almaniya klubuna transfer olunubFutbol
14:40
Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
14:39
Ötən il xarici məhkəmələrin qətnamələrinin 4 faizi Azərbaycanda tanınıbHadisə
14:38
Keçən il Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası baxılmış işlərin 5 faizi üzrə qərarı ləğv edibHadisə
14:36
Orban: Macarıstan Ukraynaya aydın ismarış göndərir - biz ödəməyəcəyikDigər ölkələr
14:36
Foto