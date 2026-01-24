İtaliyalı tennisçilər Avstraliyada tarixi nailiyyətə imza atıblar
Fərdi
- 24 yanvar, 2026
- 13:48
İtaliyalı tennisçilər Yannik Sinner, Lorentso Muzetti və Luçano Darderi "Australian Open – 2026" turnirində tarixi nailiyyətə imza atıblar.
"Report" xəbər verir ki, yarışın tarixində ilk dəfə İtaliyanın üç nümayəndəsi birdən dördüncü mərhələyə yüksəlib.
Üçüncü dövrənin oyunlarında Y.Sinner amerikalı Eliot Spitsirrə (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), L.Muzetti çexiyalı Tomaş Mahaça (5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2), L.Darderi isə rusiyalı Karen Xaçanova (7:6, 3:6, 6:3, 6:4) qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar.
Qeyd edək ki, turnirin son qalibi Yannik Sinnerdir.
