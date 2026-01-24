İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 13:00
    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    balans kapitalı

    (milyon manat)

    Bankın

    balans kapitalının

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 204,685

    7,5%

    2

    Kapital Bank

    1 178,338

    27,0%

    3

    PASHA Bank

    917,765

    1,2%

    4

    Xalq Bank

    542,452

    6,2%

    5

    Bank Respublika

    249,405

    25,6%

    6

    Access Bank

    232,711

    28,5%

    7

    Premium Bank

    197,391

    11,0%

    8

    Unibank

    192,796

    15,4%

    9

    Yelo Bank

    176,493

    22,6%

    10

    Bank of Baku

    175,771

    12,9%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    160,669

    20,3%

    12

    Rabitabank

    131,529

    7,0%

    13

    Azerbaijan Industry Bank

    128,356

    6,2%

    14

    Express Bank

    126,356

    -8,9%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    123,573

    12,4%

    16

    Azer-Turk Bank

    117,448

    10,0%

    17

    Turan Bank

    104,806

    2,8%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    101,931

    0,9%

    19

    Bank Eurasia

    89,985

    6,3%

    20

    AFB Bank

    77,731

    0,7%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    53,353

    9,0%

    22

    Bank BTB

    50,925

    -1,1%
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)

