Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 24 yanvar, 2026
- 13:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
balans kapitalı
(milyon manat)
|
Bankın
balans kapitalının
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
2 204,685
|
7,5%
|
2
|
Kapital Bank
|
1 178,338
|
27,0%
|
3
|
PASHA Bank
|
917,765
|
1,2%
|
4
|
Xalq Bank
|
542,452
|
6,2%
|
5
|
Bank Respublika
|
249,405
|
25,6%
|
6
|
Access Bank
|
232,711
|
28,5%
|
7
|
Premium Bank
|
197,391
|
11,0%
|
8
|
Unibank
|
192,796
|
15,4%
|
9
|
Yelo Bank
|
176,493
|
22,6%
|
10
|
Bank of Baku
|
175,771
|
12,9%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
160,669
|
20,3%
|
12
|
Rabitabank
|
131,529
|
7,0%
|
13
|
Azerbaijan Industry Bank
|
128,356
|
6,2%
|
14
|
Express Bank
|
126,356
|
-8,9%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
123,573
|
12,4%
|
16
|
Azer-Turk Bank
|
117,448
|
10,0%
|
17
|
Turan Bank
|
104,806
|
2,8%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
101,931
|
0,9%
|
19
|
Bank Eurasia
|
89,985
|
6,3%
|
20
|
AFB Bank
|
77,731
|
0,7%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
53,353
|
9,0%
|
22
|
Bank BTB
|
50,925
|
-1,1%