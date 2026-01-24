Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 13:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Балансовый капитал банка (в млн манатов)

    Годовая динамика

    балансового капитала

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 204,685

    7,5%

    2

    Kapital Bank

    1 178,338

    27,0%

    3

    PASHA Bank

    917,765

    1,2%

    4

    Xalq Bank

    542,452

    6,2%

    5

    Bank Respublika

    249,405

    25,6%

    6

    Access Bank

    232,711

    28,5%

    7

    Premium Bank

    197,391

    11,0%

    8

    Unibank

    192,796

    15,4%

    9

    Yelo Bank

    176,493

    22,6%

    10

    Bank of Baku

    175,771

    12,9%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    160,669

    20,3%

    12

    Rabitabank

    131,529

    7,0%

    13

    Azerbaijan Industry Bank

    128,356

    6,2%

    14

    Express Bank

    126,356

    -8,9%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    123,573

    12,4%

    16

    Azer-Turk Bank

    117,448

    10,0%

    17

    Turan Bank

    104,806

    2,8%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    101,931

    0,9%

    19

    Bank Eurasia

    89,985

    6,3%

    20

    AFB Bank

    77,731

    0,7%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    53,353

    9,0%

    22

    Bank BTB

    50,925

    -1,1%
    банки Балансовый капитал ренкинг
    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Последние новости

    13:26

    Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31

    Другие страны
    13:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026)

    Финансы
    13:06

    США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителя

    Другие страны
    13:05

    В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота

    В регионе
    13:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)

    Финансы
    12:58

    НАНА инициировала исследования по эффективному использованию минеральных ресурсов

    Наука и образование
    12:57
    Фото

    Очевидец январской трагедии в Нефтчале: Мы пережили ужасы, которые трудно описать словами

    Внутренняя политика
    12:52

    В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавший

    В регионе
    12:41

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

    Экология
    Лента новостей