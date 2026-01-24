Lotar Matteus xizək sürərkən ağır zədə alıb
Futbol
- 24 yanvar, 2026
- 13:11
1990-cı ildə Almaniya millisinin heyətində dünya çempionu olmuş Lotar Matteus Avstriyanın Oberlex-na-Arlberq dağ-xizək kurortunda istirahət edərkən ağır zədə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.
64 yaşlı almaniyalı xizək sürərkən yıxılıb və nəticədə ona çiyin bağlarının ikili yırtılması diaqnozu qoyulub. "Qızıl top" sahibi hadisənin tətilin sonuncu günündə baş verdiyini bildirib. O, istirahətin sonuncu günündə, sonuncu enişi edən zaman buzlu və kələ-kötür yamacda çuxuru görmədiyini və sağ tərəfi üstə bərk yıxıldığını söyləyib.
Keçmiş futbolçu Münhendə əməliyyat olunub.
