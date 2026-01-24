İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 13:58
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 40, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 29 fakt müəyyən edilib.

    cinayət narkotik DİN

