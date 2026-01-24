Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb
- 24 yanvar, 2026
- 13:58
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 40, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 29 fakt müəyyən edilib.
