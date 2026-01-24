МВД Азербайджана: За сутки задержаны 64 подозреваемых в различных преступлениях
Происшествия
- 24 января, 2026
- 14:24
Полиция в Азербайджане задержала за минувшие сутки 64 подозреваемых в совершении различных преступлений.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, также были выявлены десятки правонарушений.
По информации МВД, зарегистрировано 40 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также 29 случаев изъятия и обнаружения незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
Кроме того, за прошедшие сутки были задержаны в общей сложности 94 человека, находившиеся в розыске. Отмечается, что 65 из них разыскивались в качестве должников и были переданы по подведомственности.
Последние новости
15:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных доходов (2025)Финансы
14:59
В Афганистане снегопады и проливные дожди за три дня унесли жизни свыше 60 человекДругие страны
14:40
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных доходов (2025)Финансы
14:28
AnewZ подготовил документальный фильм о межрелигиозном диалоге Азербайджана и ВатиканаВнешняя политика
14:27
Орбан: Венгрия посылает четкий сигнал Украине - мы не будем платитьДругие страны
14:24
МВД Азербайджана: За сутки задержаны 64 подозреваемых в различных преступленияхПроисшествия
14:03
В Казахстане определены порядок назначения и полномочия вице-президентаВ регионе
13:58
В Москве женщина утопила своего ребенкаДругие страны
13:48