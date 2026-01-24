Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    МВД Азербайджана: За сутки задержаны 64 подозреваемых в различных преступлениях

    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 14:24
    МВД Азербайджана: За сутки задержаны 64 подозреваемых в различных преступлениях

    Полиция в Азербайджане задержала за минувшие сутки 64 подозреваемых в совершении различных преступлений.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, также были выявлены десятки правонарушений.

    По информации МВД, зарегистрировано 40 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также 29 случаев изъятия и обнаружения незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

    Кроме того, за прошедшие сутки были задержаны в общей сложности 94 человека, находившиеся в розыске. Отмечается, что 65 из них разыскивались в качестве должников и были переданы по подведомственности.

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb

