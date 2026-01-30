İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Prezidenti Norveçin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:52
    Azərbaycan Prezidenti Norveçin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da Norveçin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Andreas Qaarderin etimadnaməsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib.

    Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət edib.

    Dövlət başçısı Azərbaycanla Norveç arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafının önəminə toxunub.

    Əməkdaşlığın enerji sahəsi ilə başladığını deyən Azərbaycan Prezidenti mövcud münasibətlərin genişləndirilməsi baxımından yaxşı imkanların olduğunu vurğulayıb.

    Prezident İlham Əliyev səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Azərbaycana səfir təyin olunmasından və dövlət başçısı ilə görüşdən məmnunluğunu ifadə edən Andreas Qaarder diplomatik fəaliyyəti dövründə ölkələr arasında münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıb.

    Səfir Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi ilə bağlı əldə olunmuş nailiyyətlər münasibətilə dövlət başçısını təbrik edib.

    Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə təşəkkürünü bildirirək, Azərbaycanın sülhün gücləndirilməsi üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini deyib.

    Andreas Qaarder ölkəsinin Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda yüksəksəviyyəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacağını bildirib.

    Görüşdə həm Azərbaycanın, həm də Norveçin Avropa İttifaqının enerji təchizatçısı olduqları vurğulanaraq, bu xüsusda enerji təhlükəsizliyi məsəsələri müzakirə edilib.

    Söhbət zamanı ikitərəfli gündəliyimiz, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, enerji, həmçinin bərpaolunan enerji, sərmayələr, biznes ələqalərinin qurulması istiqamətlərində əməkdaşlıq, regionda nəqliyyat bağlantılarının qurulması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, COP30 çərçivəsində səmərəli tərəfdaşlıq yüksək qiymətləndirilib.

    Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da Norveçin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Andreas Qaarderin etimadnaməsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

