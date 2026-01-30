Zelenski Putini Kiyevə dəvət edib
Region
- 30 yanvar, 2026
- 12:27
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Moskvada görüşmək imkanını rədd edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna KİV-i Zelenskinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"Əlbəttə, mənim Vladimir Putinlə Moskvada görüşməyim mümkün deyil. Bu, Putinlə Kiyevdə görüşmək kimi bir şeydir. Mən də onu Kiyevə dəvət edə bilərəm, qoy gəlsin. Onu açıq şəkildə dəvət edirəm", - o bildirib.
V.Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna müharibənin real şəkildə başa çatması, həmçinin nəticəli ola biləcək görüş barədə konstruktiv şəkildə razılaşmaq istəyir: "Ukrayna müharibəni bitirmək zərurətinə ciddi yanaşır. Buna görə də liderlərin səviyyəsində görüşün istənilən real formatı münasibdir".
