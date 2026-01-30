İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Zelenski Putini Kiyevə dəvət edib

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:27
    Zelenski Putini Kiyevə dəvət edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Moskvada görüşmək imkanını rədd edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna KİV-i Zelenskinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Əlbəttə, mənim Vladimir Putinlə Moskvada görüşməyim mümkün deyil. Bu, Putinlə Kiyevdə görüşmək kimi bir şeydir. Mən də onu Kiyevə dəvət edə bilərəm, qoy gəlsin. Onu açıq şəkildə dəvət edirəm", - o bildirib.

    V.Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna müharibənin real şəkildə başa çatması, həmçinin nəticəli ola biləcək görüş barədə konstruktiv şəkildə razılaşmaq istəyir: "Ukrayna müharibəni bitirmək zərurətinə ciddi yanaşır. Buna görə də liderlərin səviyyəsində görüşün istənilən real formatı münasibdir".

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Vladimir Putin Volodimir Zelenski
    Зеленский пригласил Путина в Киев
    Zelenskyy invites Putin to Kyiv

