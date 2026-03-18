İranın hücumu nəticəsində Tel-Əvivin şərqində iki nəfər ölüb
    İranın hücumu nəticəsində Tel-Əvivin şərqində iki nəfər ölüb

    • 18 mart, 2026
    • 04:44
    İrandan atılan raket nəticəsində Tel-Əvivin şərqində iki nəfər ölüb, daha biri ağır yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Magen David Adom" təcili yardım xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, faciə Ramat-Gan və Bney-Brak ərazilərində baş verib.

    Məlumata görə, Ramat-Gan şəhərində həkimlər ağır qəlpə yaraları alan bir kişi və bir qadının ölümünü təsdiqləyiblər. Bney-Brakda, daha sonra ağır qol zədəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilən 25 yaşlı bir kişiyə tibbi yardım göstərilib.

    На востоке Тель-Авива в результате иранского обстрела погибли два человека

