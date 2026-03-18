На востоке Тель-Авива в результате иранского обстрела погибли два человека
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 04:11
В восточном пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны Ирана погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщило служба скорой помощи Magen David Adom.
Отмечается, что трагедия произошла в районах Рамат-Ган и Бней-Брак.
Согласно информации, в Рамат-Гане медики констатировали смерть мужчины и женщины, получивших тяжелые осколочные ранения. В Бней-Браке медицинская помощь была оказана 25-летнему мужчине, который затем был госпитализирован с тяжелым ранением руки.
