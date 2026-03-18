    Afrika Millətlər Kubokunun sonuncu çempionundan kubok geri alınacaq

    Afrika Millətlər Kubokunun finalında Mərakeş millisinə qalib gələn Seneqala texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Afrika Futbol Konfederasiyası (CAF) qərar qəbul edib.

    Buna səbəb final görüşündə seneqallıların baş məşqçi Pap Tiaunun rəhbərliyi ilə bir müddət meydanı tərk etməsi göstərilib.

    Belə ki, final matçda İsmailla Sarrın qolu mübahisəli epizoddan sonra ləğv edilib. Bir neçə dəqiqə sonra VAR-ın müdaxiləsi ilə Mərakeşin xeyrinə penalti təyin olunub. Bu da seneqallıların kəskin etirazına səbəb olub. Nəticədə Mərakeş CAF-a şikayət məktub ünvanlayıb.

    CAF Apellyasiya Şurası oyun zamanı baş verən hadisəni mənfi hal kimi qiymətləndirib və Seneqalın çempionluğunu ləğv edib. Yeni qərara əsasən kubok Seneqaldan alınaraq Mərakeşə təqdim olunacaq.

    Son xəbərlər

    03:36

    Afrika Millətlər Kubokunun sonuncu çempionundan kubok geri alınacaq

    Futbol
    03:10

    İraq bu gündən Türkiyəyə neft nəqlini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    02:45

    SEPAH: İsrailin yüksəkvəzifəli zabiti öldürülüb

    Region
    02:01

    İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib

    Digər
    01:55

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

    Futbol
    01:19

    Marko Curiç: Serbiya Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir

    Region
    01:01

    Ağdamda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralı var

    Hadisə
    00:42

    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi Patriarx II İlyanın ölüm səbəbini açıqlayıb

    Region
    00:21
    Foto
    Video

    Binəqədidə güclü yanğın məhdudlaşdırılıb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti