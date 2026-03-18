У последнего чемпиона Кубка африканских наций отберут трофей

Сборной Сенегала, победившей команду Марокко в финале Кубка африканских наций, присуждено техническое поражение.

Как сообщает Report, соответствующее решение приняла Африканская конфедерация футбола (CAF).

Причиной стало то, что в ходе финального матча сенегальская команда под руководством главного тренера Пап Тиава на некоторое время покинула поле.

Так, в финальной встрече гол Исмаилы Сарра был отменён после спорного эпизода. Спустя несколько минут после вмешательства VAR в пользу Марокко был назначен пенальти. Это вызвало резкий протест со стороны сенегальцев. В результате Марокко направило в CAF официальную жалобу.

Апелляционный комитет CAF расценил произошедшее во время матча как серьёзное нарушение и аннулировал чемпионский титул Сенегала. Согласно новому решению, трофей будет изъят у сборной Сенегала и передан Марокко.