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    AZAL готовит новое поколение технических специалистов

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2026
    • 12:31
    AZAL готовит новое поколение технических специалистов

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) провели встречу с 56 сотрудниками, зачисленными в первую группу пятилетней программы подготовки авиационных техников по направлениям B1 (техник-механик) и B2 (техник-авионик).

    Как сообщили Report в AZAl, программа направлена на укрепление кадрового потенциала авиакомпании в сфере технического обслуживания воздушных судов.

    Программа, стартовавшая в сентябре 2025 года, предусматривает теоретическую и практическую подготовку будущих авиатехников. Первые два года участники проходят теоретическое обучение в Национальной академии авиации (НАА), а последующие три года посвящены практическим занятиям. По направлению B1 готовят специалистов по техническому обслуживанию конструкции, двигателей и механических систем воздушных судов, по направлению B2 – электрических и электронных систем, а также систем связи и навигации.

    В ходе встречи представители Управления человеческими ресурсами и руководство Службы технического обслуживания Azerbaijan Airlines ознакомили участников со стратегическими приоритетами авиакомпании, планами ее развития и профессиональными требованиями к будущим техническим специалистам. Также обсуждались возможности карьерного роста и значение профессионального развития в авиационной отрасли. В рамках мероприятия было организовано практическое занятие, посвященное применению корпоративных ценностей в повседневной работе и ответственности каждого сотрудника за формирование культуры безопасности полетов.

    Программа является частью долгосрочной стратегии Azerbaijan Airlines, направленной на подготовку квалифицированных специалистов в сфере технического обслуживания воздушных судов, развитие собственного кадрового потенциала и формирование профессиональной команды, обеспечивающей устойчивость авиационной деятельности.

    Актуальные новости о деятельности Azerbaijan Airlines доступны на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL)
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    AZAL gələcəyin texniki mütəxəssislərini yetişdirir
    Azerbaijan Airlines prepares next generation of aircraft maintenance specialists
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