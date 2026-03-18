İran XİN ABŞ-nin hücum səbəbini təkzib edib
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İran XİN ABŞ-nin hücum səbəbini təkzib edib

    Region
    • 18 mart, 2026
    • 04:11
    İran XİN ABŞ-nin hücum səbəbini təkzib edib

    ABŞ İrana hücumlarını İslam Respublikasının nüvə silahı hazırlaması ehtimalı ilə əlaqələndirir, Tehran isə bunu təcavüz üçün bəhanə hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai "X"dəki hesabında yazıb.

    "ABŞ hakimiyyəti İrana qarşı qeyri-qanuni müharibəyə bəraət qazandırmaq üçün "böyük yalanı", yəni "İran nüvə silahına sahib olmağa çalışır" böhtanını təkrarlayır",- o bildirib və əlavə edib ki, hazırkı müharibənin İrana qarşı "təcavüz aktı" olduğunu bütün dünya etiraf etməlidir:

    "Bu elə bir ədalətsiz müharibədir ki, xırda bəhanələrlə ona bəraət qazandırmaq olmaz".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İsmayıl Bəqai

    Son xəbərlər

    04:11

    İran XİN ABŞ-nin hücum səbəbini təkzib edib

    Region
    03:36

    Afrika Millətlər Kubokunun sonuncu çempionundan kubok geri alınacaq

    Futbol
    03:10

    İraq bu gündən Türkiyəyə neft nəqlini bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    02:45

    SEPAH: İsrailin yüksəkvəzifəli zabiti öldürülüb

    Region
    02:01

    İran hökuməti Əli Laricani və oğlunun ölümünü təsdiqləyib

    Digər
    01:55

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/8 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

    Futbol
    01:19

    Marko Curiç: Serbiya Avropada mövcud problemlərin həllinin bir hissəsidir

    Region
    01:01

    Ağdamda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralı var

    Hadisə
    00:42

    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi Patriarx II İlyanın ölüm səbəbini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti