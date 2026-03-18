МИД Ирана опроверг версию США о причинах удара

    В регионе
    • 18 марта, 2026
    • 04:25
    МИД Ирана отверг утверждения США о том, что атаки на исламскую республику связаны с якобы возможной разработкой Тегераном ядерного оружия. В Тегеране считают это лишь предлогом для агрессии.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в X написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

    "Американские власти вновь повторяют "большую ложь" - клевету о том, что Иран стремится обладать ядерным оружием, - чтобы оправдать незаконную войну против Ирана", - отметил он.

    По словам Багаи, международное сообщество должно признать, что нынешняя война является "актом агрессии" против Ирана.

    "Это настолько несправедливая война, что никакими мелкими предлогами ее невозможно оправдать", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

    Операция США и Израиля против Ирана Эсмаил Багаи
    İran XİN ABŞ-nin hücum səbəbini təkzib edib
    Последние новости

