МИД Ирана опроверг версию США о причинах удара
- 18 марта, 2026
- 04:25
МИД Ирана отверг утверждения США о том, что атаки на исламскую республику связаны с якобы возможной разработкой Тегераном ядерного оружия. В Тегеране считают это лишь предлогом для агрессии.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в X написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
"Американские власти вновь повторяют "большую ложь" - клевету о том, что Иран стремится обладать ядерным оружием, - чтобы оправдать незаконную войну против Ирана", - отметил он.
По словам Багаи, международное сообщество должно признать, что нынешняя война является "актом агрессии" против Ирана.
"Это настолько несправедливая война, что никакими мелкими предлогами ее невозможно оправдать", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.