МИД Ирана опроверг версию США о причинах удара

МИД Ирана отверг утверждения США о том, что атаки на исламскую республику связаны с якобы возможной разработкой Тегераном ядерного оружия. В Тегеране считают это лишь предлогом для агрессии.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в X написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Американские власти вновь повторяют "большую ложь" - клевету о том, что Иран стремится обладать ядерным оружием, - чтобы оправдать незаконную войну против Ирана", - отметил он.

По словам Багаи, международное сообщество должно признать, что нынешняя война является "актом агрессии" против Ирана.

"Это настолько несправедливая война, что никакими мелкими предлогами ее невозможно оправдать", - подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.